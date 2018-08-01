Космический планер Virgin Galactic ставит новые рекорды

26-го июля планер Unity успешно провел свой третий тестовый полет, выйдя на максимальную высоту в 52060 метров и достигнув скорости в 2,47 Махов (1 Мах — скорость звука, составляющая примерно 1235 км/ч на уровне моря). Ни Unity, ни его предшественник VSS Enterprise ранее не поднимались так высоко.

В новом 2,5-минутном видеоролике можно увидеть, как корабль-носитель White Knight Two поднимает Unity в небо над Аэрокосмическим центром «Мохаве» в Южной Калифорнии. Планер отправился в свободный полет на высоте 14170 метров. В видео отчетливо видно, что на мгновение Unity устремляется вниз к «Мохаве» перед тем, как зажигается его ракетный двигатель и уносит его ввысь. Космический планер поднялся достаточно высоко, чтобы пилоты Дейв Мэккей и Майк «Sooch» Мазуччи смогли разглядеть Земной изгиб на фоне космической тьмы.

«Тут за окном вид на миллион долларов, Дейв», — говорит Мазуччи в видеоролике.

Тестовый полет VSS Unity 26-го июля / Virgin Galactic

Мэккей и Мазуччи вскоре вернули Unity на Землю в целости и сохранности. Видео заканчивается приземлением суборбитального планера в Аэрокосмическом центре «Мохаве» под радостные возгласы и аплодисменты наблюдателей.

Unity — это второй аппарат Space Ship Two, разработанный Virgin Galactic для предоставления платных полетов частным лицам и кратковременного выведения в суборбитальное пространство научной аппаратуры. Первый аппарат, Enterprise, разбился во время тестового полета в октябре 2014 года, в результате чего погиб второй пилот Майкл Элсбери и был ранен пилот Питер Сиболд.

Первые два полета Unity на ракете-носители прошли в апреле и мае этого года. Если тестирование и дальше будет проходить успешно, космический планер в скором времени сможет начать предоставлять коммерческие полеты, возможно даже до конца этого года, если верить словам основателя Virgin Galactic Сэру Ричарду Брэнсону

Сотни людей уже забронировали места на борту шестиместного космического аппарата. На данный момент билеты продаются по $250 тыс. за место.