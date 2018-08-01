В одном из дворов на Куусинена починили лавочку

Всего несколько дней понадобилось коммунальщикам Хорошевки, чтобы привести в порядок лавку во дворе корпуса 2 дома 11 на улице Куусинена. С просьбой починить ее местные жители обратились на портал «Наш город».

«Полотно лавочки оторвали от основания. Можно упасть», — написал на портал Михаил С.

Официальный ответ был дан главой управы Хорошевского района Дмитрием Филипповым

«Работы по ремонту малой архитектурной формы завершены. Лавочка находится в надлежащем состоянии», — говорится в ответе.