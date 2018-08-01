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В одном из дворов на Куусинена починили лавочку
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В одном из дворов на Куусинена починили лавочку 

Управа района Хорошевский города Москвы 42 минуты назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Всего несколько дней понадобилось коммунальщикам Хорошевки, чтобы привести в порядок лавку во дворе корпуса 2 дома 11 на улице Куусинена. С просьбой починить ее местные жители обратились на портал «Наш город».
«Полотно лавочки оторвали от основания. Можно упасть», — написал на портал Михаил С.
Официальный ответ был дан главой управы Хорошевского района Дмитрием Филипповым.
«Работы по ремонту малой архитектурной формы завершены. Лавочка находится в надлежащем состоянии», — говорится в ответе.
Напомним, что портал «Наш город» был создан по инициативе мэра Москвы для оперативного взаимодействия жителей и органов исполнительной власти. Оставить обращение на сайте может любой пользователь, пройдя несложную регистрацию. (еп)
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