Школьники из Хорошевки обследовали пойму реки Дёржи

Поисковый отряд «Возвращение» школы № 1409 провел разведку в пойме реки Дёржи недалеко от сельского поселения Погорелое городище ( Тверская область ), где в августе 1942 года проходила Погорело-Городищенская операция.

— Пробираясь сквозь непролазные заросли кустарника, порой по колено проваливаясь в жидкое месиво, вдруг выходили к хвойному островку, который открывал в себе следы былых сражений. Блиндажи и бесконечные траншеи, густо присыпанные осколками минометных снарядов и гильз, поражали воображение. Сейчас там тихо, только лесные птицы украшают тишину этих мест своими птичьими разговорами, — делятся участники похода.

Ребята решили вернуться туда еще раз. (еп)