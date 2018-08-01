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Школьники из Хорошевки обследовали пойму реки Дёржи
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Школьники из Хорошевки обследовали пойму реки Дёржи 

Управа района Хорошевский города Москвы 38 минут назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Поисковый отряд «Возвращение» школы № 1409 провел разведку в пойме реки Дёржи недалеко от сельского поселения Погорелое городище (Тверская область), где в августе 1942 года проходила Погорело-Городищенская операция.
— Пробираясь сквозь непролазные заросли кустарника, порой по колено проваливаясь в жидкое месиво, вдруг выходили к хвойному островку, который открывал в себе следы былых сражений. Блиндажи и бесконечные траншеи, густо присыпанные осколками минометных снарядов и гильз, поражали воображение. Сейчас там тихо, только лесные птицы украшают тишину этих мест своими птичьими разговорами, — делятся участники похода.
Ребята решили вернуться туда еще раз. (еп)
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