В Казани 4 и 5 августа изменится работа общественного транспорта

Общественный транспорт Казани будет работать по новой схеме 4 и 5 августа, сообщает мэрия города. Это связано с тем, что в городе пройдут международные соревнования по триатлону.

После закрытия ул. Батурина, с 6.30 до 15.30 4 августа и с 8.30 до 17.30 5 августа в направлении Кремлевской дамбы изменится движение автобусов №№22, 28, 89. Они будут ходить по ул. К. Маркса — ул. Пушкина — ул. Право-Булачная — пл. Тысячелетия, далее по маршрутам. С 8.30 до 17.30 5 августа в направлении от Кремлевской дамбы изменится движение автобусов №№22, 28а, 89 по следующей схеме: пл. Тысячелетия — ул. Лево-Булачная — ул. Татарстан — ул. Пушкина — ул. М. Горького далее по маршрутам.

После закрытия съезда с 4-й транспортной дамбы в направлении ул. Н. Ершова изменятся схемы движения автобусов: №№28, 54 по следующей схеме: ул. Вишневского — ул. Шмидта — ул. Чехова — ул. Н. Ершова, далее по маршрутам.

Также будут временно отменены остановочные пункты «ЦПКиО им. М. Горького» по ул. Н. Ершова в направлении ул. Толстого в районе ТРК «Корстон» для троллейбусных маршрутов №№2, 3, 5, 7, 8, автобусных №№10, 10а, 22, 28, 28а, 30, 35, 35а, 43, 54, 63, 89, 91. Пассажиров будут высаживать и забирать на этой остановке в районе транспортной развязки на ул. Вишневского. Временно отменят остановочный пункт «ДВВС» по улице С. Хакима из схем движения автобусных маршрутов №№74, 75. А также остановочные пункты «Ул. С. Хакима», «Мост Миллениум» в направлении улицы Н. Ершова по пр. Ф. Амирхана и 4-й транспортной дамбе из схем движения автобусных маршрутов №№28, 43, 54.