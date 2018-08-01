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Владивостокцев оставят без электричества
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Владивостокцев оставят без электричества 

Primpress 40 минут назад
Фото: Primpress
Жилые дома в разных районах Владивостока останутся без электроэнергии в четверг, 2 августа. Все отключения света носят плановый характер. Время проведения работ — с 9.00 до 17.00. Длительность каждого отключения составит от двух до восьми часов, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Плановые отключения пройдут по следующим адресам:
Ленинский район
Верхняя ул. 11, 13, 14, 15, 16, 9, 7, 10, 12  Карпинского ул. 14, 18, 20, 22, 24, 24А, 26, 26А, 8А  Луговая ул. 79  Станичная ул. 10, 10А, 11, 8  Первомайский район (1)
Сахалинская ул. 44  Первореченский район
Котельникова ул. 7  Советский район
Александровича ул. 1, 11, 13А, 15, 17, 17А, 21, 23, 25, 27, 29, 3, 35, 37, 5, 7, 84, 88, 9, 90, 92, 94, 98, 9А, 9Б  Восточная 1-я ул. 13, 15, 15А, 17, 23, 25, 27, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 40, 42, 44  Короленко ул. 10, 16, 18, 20  Лесная 1-я ул. 1, 11, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9  Малиновая ул. 11, 13, 15, 17, 34, 36, 38, 21  Стальского ул. 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
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