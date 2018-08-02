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Партию живых змей и черепах из Китая обнаружили в багаже у россиянки на таможне в Шереметьево
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Партию живых змей и черепах из Китая обнаружили в багаже у россиянки на таможне в Шереметьево 

Агентство «Москва» 43 минуты назад
Россиянка, прибывшая авиарейсом Гуанчжоу-Москва, пыталась незаконно провезти в багаже 35 змей и пять черепах, сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.
«Сотрудники Шереметьевской таможни задержали партию живых змей и черепах, которую пыталась незаконно ввезти из Гуанчжоу 49-летняя гражданка России», — говорится в сообщении.
Как поясняется, при рентгеноскопии багажа сотрудник таможни обратил внимание на то, что там находится большое количество движущихся объектов.
«Как оказалось, у женщины в чемодане были несколько пластиковых контейнеров, в которых находились 35 змей, пять черепах и 41 яйцо. Сама пассажирка заявила, что привезла данную живность для себя с целью разведения и содержания. Приобрела их на рынке, имеет чек и копию ветеринарной справки. Согласно предъявленным документам, стоимость представителей фауны составила 1 тыс. 70 китайских юаней, что по курсу Центробанка РФ равно 10 тыс. 159 руб.», — указано в сообщении.
В пресс-службе подчеркнули, что сотрудник территориального управления Федеральной службы ветеринарного и фитосанитарного надзора установил, что это подконтрольный товар, запрещенный к ввозу на территорию России по причинам отсутствия у владельца груза сертификата соответствующей формы и отсутствия разрешения на ввоз данных животных.
«В отношении пассажирки было вынесено постановление о назначении административного наказания по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Партию изъятых животных направили в центр передержки диких животных столичного департамента природопользования под Яхромой», — заключается в сообщении.
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