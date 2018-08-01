Партию незадекларированных телефонных аксессуаров на 3,8 млн руб. обнаружили у пассажира в Шереметьево

Гражданин Армении , прибывший в аэропорт Шереметьево авиарейсом из Китая , пытался незаконно провезти партию телефонных аксессуаров. Об этом сообщили в пресс-службе Шереметьевской таможни.

«В ходе проведения таможенного контроля пассажирского рейса Гуанчжоу-Москва сотрудники Шереметьевской таможни (ФТС России ) выявили 37-летнего гражданина Армении, который пытался провезти более 6 тыс. штук незадекларированных телефонных аксессуаров», — говорится в сообщении.

Уточняется, что при проведении рентгеноскопии багажа, предъявленного мужчиной, инспектор обратил внимание на большое количество однородных предметов. «В результате таможенного досмотра были обнаружены электронные устройства и комплектующие для телефонов, общим количеством 6 тыс. 573 штуки и весом 209 кг. В своем письменном объяснении пассажир пояснил, что товары приобрел за 25 тыс. долл. для продажи в Ереване », — указано в сообщении.

В пресс-службе отметили, что согласно заключению таможенного эксперта рыночная стоимость товаров составила 3 млн 798 тыс. 393 руб., что превышает предельно допустимую сумму стоимости товаров, эквивалентную 10 тыс. евро.

«В действиях пассажира усматриваются признаки правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 16.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ («Недекларирование по установленной форме (устной, письменной) товаров подлежащих декларированию»)», — добавили в пресс-службе.