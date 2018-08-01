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Настоятель храма Священномученика Василия иерей Евгений Марков совершил молебен в научном центре им. Кулакова
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Настоятель храма Священномученика Василия иерей Евгений Марков совершил молебен в научном центре им. Кулакова 

Коньково 46 минут назад
Фото: Коньково
27 июля настоятель храма Священномученика Василия, протоиерея Московского, в Конькове иерей Евгений Марков посетил центр акушерства и гинекологии имени В. И. Кулакова. Об этом сообщается на сайте храма.
Настоятель храма отслужил молебен в молельной комнате центра перед иконой Божией Матери «Помощница в родах». По окончании молебна настоятель ответил на вопросы собравшихся, после чего исповедал и причастил беременную женщину, находящуюся на сохранении в стационаре. А после покрестил недавно родившегося в центре ребенка.
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