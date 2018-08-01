Настоятель храма Священномученика Василия иерей Евгений Марков совершил молебен в научном центре им. Кулакова

27 июля настоятель храма Священномученика Василия, протоиерея Московского, в Конькове иерей Евгений Марков посетил центр акушерства и гинекологии имени В. И. Кулакова. Об этом сообщается на сайте храма.

Настоятель храма отслужил молебен в молельной комнате центра перед иконой Божией Матери «Помощница в родах». По окончании молебна настоятель ответил на вопросы собравшихся, после чего исповедал и причастил беременную женщину, находящуюся на сохранении в стационаре. А после покрестил недавно родившегося в центре ребенка.