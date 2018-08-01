В районе Косино-Ухтомский прошли соревнования по плаванию в честь Дня ВМФ

В минувшее воскресенье, 29 июля, в Косинском детском морском клубе прошли соревнования по плаванию, посвященные Дню Военно-морского флота. В спортивном празднике приняли участие спортсмены-любители.

На празднике, посвященном Дню ВМФ, было три заплыва — один на 1000 метров и два на 300 метров. В мероприятии приняли активное участие и люди старшего поколения. В соревнованиях состязались как офицеры запаса, так и мастера спорта по плаванию. По словам участников соревнования, главное не победа и призы, а участие.

В свою очередь судья соревнований отметил, что все участники соревнований по плаванию продемонстрировали прекрасную физическую подготовку, как новички, так и постояльцы.

Более подробную информацию о соревнованиях по плаванию в Косинском детском морском клубе можно прочитать в газете «Косино-Ухтомский информационный вестник».