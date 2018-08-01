FAQ: Как стать посетителем форума SAY FUTURE: SECURITY

1. Меня заинтересовала тематика форума. Как мне стать его посетителем?

Для того, чтобы стать посетителем форума необходимо зарегистрироваться на сайте say-future.ru и, через сайт, приобрести один из четырех пакетов для посетителей;

2. Чем различаются пакеты для посетителей?

Помимо стоимости, пакеты для посетителей различаются набором возможностей, привилегий и сервиса. В зависимости от Ваших потребностей, на любой вкус и кошелек.

3. Я хочу просто ознакомиться с форумом и прослушать несколько треков на интересующую меня тематику.

Это хорошо! Приобретайте базовый пакет VISITOR. С этим пакетом вы получите право на посещение, бесплатные кофе и воду. Кроме того, подарки и сувениры от спонсоров.

4. Наша компания — новичок в отрасли безопасности. Мы только прощупываем возможности и рынок. Хотелось бы наиболее полно получить представление о форуме. Пообщаться с участниками.

Это отлично! У нас есть для Вас пакет BUSINESS VISITOR, в который, помимо базовых возможностей, включены кофе-брейки с участниками форума, а также участие в заключительном PARTY, где вы сможете пообщаться в неформальной обстановке с участниками и посетителями форума.

5. Я — представитель крупного заказчика. Цель моего посещения форума — не только знакомство с новыми тенденциями развития отрасли, но и проведение различных деловых переговоров, уточнение технических деталей и, возможно, заключение сделок. Мне необходим максимальный уровень комфорта и соответствие организации форума и моего делового расписания.

Это великолепно! Для привилегированных посетителей мы создали пакет VIP CORPORATION. Он включает в себя организацию деловых встреч по Вашим запросам, обед со спикерами, размещение в ВИП-зоне на форуме, фотосессию. Кроме того, конечно же, гарантированное место на открытии и ВИП-зона и ВИП-меню на заключительном PARTY.

6. Не могу молчать! Имеется насущная необходимость поделиться своим виденьем перспектив, рассказать о новейших тенденциях и продуктах, геополитической ситуации и т.д.

Это замечательно! Именно для Вас мы создали пакет SPEAKER. Он полностью соответствует пакету VIP CORPORATION по стоимости и включенным услугам и привилегиям. Но если Вам есть, что сказать и Ваш доклад соответствует тематике одного из треков форума — мы, с удовольствием, включим Вас в программу выступлений.

Участвуйте вместе с нами в международном форуме «SAY FUTURE: SECURITY»!