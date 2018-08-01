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Атлетическую беседку отремонтировали на Весенней улице
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Атлетическую беседку отремонтировали на Весенней улице 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
Атлетическую беседку по адресу Весенняя улица, дом 20 отремонтировали по просьбе местного жителя. Об этом сообщила глава управы Западного Дегунина Оксана Молодецкая.
Ранее активный москвич обратил внимание на сломанную крышу и написал об этом на портал «Наш город». Для устранения проблемы коммунальным службам потребовалось несколько дней.
— В настоящее время выполнены работы по ремонту крыши атлетической беседки, — отметила Молодецкая.
Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (ео)
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