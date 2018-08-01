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Танцевальный челлендж под песню Дрейка превратил американку в калеку
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Танцевальный челлендж под песню Дрейка превратил американку в калеку 

360tv.ru 45 минут назад
Попытка присоединиться к опасному челленджу, запущенному в соцсетях комиком Шигги, привела 18‐летнюю американку практически к инвалидности, сообщил Daily Mail.
Анна Уорден решила повторить танец американского комика, после которого в Сети начался челлендж. Он заключается в том, чтобы выскочить из машины и станцевать под песню рэпера Дрейка In my feelings. Однако для Анны все закончилось печально. Выпрыгнув из машины, она споткнулась, упала, ударилась головой и получила серьезные травмы.
Врачи диагностировали у нее переломы черепа и кровоизлияние в мозг. Теперь ей заново придется учиться ходить.
Анна решила обнародовать случившуюся с ней трагедию в назидание другим последователям затеи.
Челлендж был запущен американским комиком Шигги, который опубликовал в Instagram свой танец под трек Дрейка. На кадрах он лихо отплясывает на проезжей части на фоне проезжающих мимо машин.
К американским подросткам решила присоединиться и русская певица Таня Герман. Для нее флешмоб тоже окончился травмой, но, к счастью, не такой сильной. Она наткнулась на дверцу внезапно остановившегося автомобиля и упала, чем очень рассмешила своих подписчиков. Ролик моментально разлетелся по соцсетям и стал вирусным.
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