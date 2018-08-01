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Глава Россотрудничества в РЮО: планируем активную работу с агентством Sputnik
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Глава Россотрудничества в РЮО: планируем активную работу с агентством Sputnik 

Sputnik Южная Осетия 47 минут назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 1 авг — Sputnik, Диана Валиева. Руководитель представительства Россотрудничества в Южной Осетии Сергей Скорцов впервые встретился с журналистами республики в ходе конференции в пресс-центре Sputnik. Глава представительства федерального агентства рассказал о своей профессиональной деятельности и работе организации.
"Я работаю в этой системе с 2004 года, и это у меня уже третья командировка. До этого я работал в Монголии и республике Молдова. Наше федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом и международному гуманитарному сотрудничеству, образовано в 2008 году. Мы представлены в 81 стране по всему миру", — сказал он.
Скворцов отметил, что основные задачи организации заключаются в содействии международному развитию, продвижении российской культуры в мире, общественной дипломатии, укреплении позиций русского языка, образования и науки и сохранению историко-мемориальных памятников и мест погребения.
На вопрос журналистов о планах на будущее, руководитель представительства ответил, что ожидаются дополнения в некоторых сферах деятельности.
"В частности я планирую гораздо активнее работать с агентством «Sputnik Южная Осетия». Спутник известен по всему миру, и в дальнейшем мы будем контактировать плотнее и эффективнее. Также планируем увеличить количество программ с молодежью, так как молодежь — это будущее любой страны", — подчеркнул он.
Скворцов добавил, что Россотрудничество всегда открыто к общению с журналистами республики.
"Я заинтересован в том, чтобы журналисты правдиво освещали нашу деятельность, и люди о нас знали — чем больше будут знать о нас, тем большее представление они будут иметь о России. Так как я пока незнаком со всеми журналистами, мы договорились с руководителем Sputnik Южная Осетия Виталием Раднаевым о том, что он будет передавать всю необходимую информацию представителям СМИ республики", — заключил Скворцов.
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