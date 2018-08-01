Участковый ОВД «Пресненский» устанавливает обстоятельства похищения кота Бегемота 

Сотрудник ОМВД по Пресненскому району столицы приступил к розыску свидетелей похищения кота Бегемота из «Булгаковского дома», сообщил Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах.
«Участковый уполномоченный полиции ОВД «Пресненский» отреагировал на сообщение о похищении кота из музея-театра и сейчас устанавливает возможных свидетелей инцидента. Он совершает поквартирный обход близлежащих домов, узнает информацию, опрашивает жильцов», — пояснил собеседник агентства.
Ранее в пресс-службе музея-театра «Булгаковский дом» сообщили, что штатный сотрудник музея-театра «Булгаковский дом» кот Бегемот был украден неизвестной женщиной. Актер Олег Басилашвили, сыгравший Воланда в сериале «Мастер и Маргарита» по одноименному произведению М. Булгакова, обратился к похитительнице кота Бегемота и настоятельно рекомендовал вернуть животное.