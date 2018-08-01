Участковый ОВД «Пресненский» устанавливает обстоятельства похищения кота Бегемота

«Участковый уполномоченный полиции ОВД «Пресненский» отреагировал на сообщение о похищении кота из музея-театра и сейчас устанавливает возможных свидетелей инцидента. Он совершает поквартирный обход близлежащих домов, узнает информацию, опрашивает жильцов», — пояснил собеседник агентства.