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Фонтанный комплекс в Московском районе не будет работать в День ВДВ
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Фонтанный комплекс в Московском районе не будет работать в День ВДВ 

АиФ Санкт-Петербург 52 минуты назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
В День ВДВ в Северной столице хотят отключить фонтанный комплекс в Московском районе города, сообщает «Петербургский дневник». С соответствующей просьбой районная администрация обратилась к Водоканалу.
Такие меры будут приняты для обеспечения безопасности петербуржцев во время массовых гуляний. По предварительной информации, подачу воды будут прекращать всякий раз, когда дежурные заметят человека в чаше фонтана.
Специальные бригады будут следить за порядком в парке 300-летия, у Зимнего дворца, Адмиралтейства, Казанского собора и на Батарейной дороге.
Петербуржцев просят воздержаться от купания в фонтанах: это не только вредит имиджу культурной столицы, но и может быть опасным для здоровья.
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