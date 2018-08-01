Фонтанный комплекс в Московском районе не будет работать в День ВДВ

В День ВДВ в Северной столице хотят отключить фонтанный комплекс в Московском районе города, сообщает «Петербургский дневник». С соответствующей просьбой районная администрация обратилась к Водоканалу.

Такие меры будут приняты для обеспечения безопасности петербуржцев во время массовых гуляний. По предварительной информации, подачу воды будут прекращать всякий раз, когда дежурные заметят человека в чаше фонтана.

Специальные бригады будут следить за порядком в парке 300-летия, у Зимнего дворца, Адмиралтейства, Казанского собора и на Батарейной дороге.

Петербуржцев просят воздержаться от купания в фонтанах: это не только вредит имиджу культурной столицы, но и может быть опасным для здоровья.