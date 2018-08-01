Ещё
Роскомнадзор: Телеканал France 24 прислал ответ на запрос службы о ситуации с нарушением закона о СМИ
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

Роскомнадзор: Телеканал France 24 прислал ответ на запрос службы о ситуации с нарушением закона о СМИ 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Телеканал France 24 направил в Роскомнадзор информацию о мерах, принятых для устранения допущенных нарушений закона о СМИ, ответ анализируется специалистам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.
«На запрос Роскомнадзора от редакции телеканала France 24 получен ответ. В настоящее время он анализируется специалистами федеральной службы», — сообщили в пресс-службе.
Ранее Роскомнадзор отправил в редакцию France 24 письмо с предупреждением о возможном приостановлении вещания и аннулировании лицензии телеканала из-за нарушения закона об ограничении иностранного капитала в СМИ. В ходе анализа лицензионных договоров федеральной службой было установлено, что редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что является нарушением требований ч. 2 ст. 19.1 закона о СМИ.
Агентство «Москва»: последние новости
Кандидат в мэры Москвы М.Дегтярев встретился с доверенными лицами Суд оштрафовал Егора Крида за нарушение общественного порядка на 20 тыс. руб. Мероприятия, которые Агентство «Москва» планирует освещать 1 августа
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России173
Новая страна признала Крым российским98
В застенках ДНР нашлись сотни россиян247
Российских журналистов в Африке убила экономия46
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение