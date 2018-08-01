Роскомнадзор: Телеканал France 24 прислал ответ на запрос службы о ситуации с нарушением закона о СМИ

Телеканал France 24 направил в Роскомнадзор информацию о мерах, принятых для устранения допущенных нарушений закона о СМИ, ответ анализируется специалистам. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе Роскомнадзора.

«На запрос Роскомнадзора от редакции телеканала France 24 получен ответ. В настоящее время он анализируется специалистами федеральной службы», — сообщили в пресс-службе.

Ранее Роскомнадзор отправил в редакцию France 24 письмо с предупреждением о возможном приостановлении вещания и аннулировании лицензии телеканала из-за нарушения закона об ограничении иностранного капитала в СМИ. В ходе анализа лицензионных договоров федеральной службой было установлено, что редакционная деятельность телеканала находится под контролем иностранного юридического лица, что является нарушением требований ч. 2 ст. 19.1 закона о СМИ.