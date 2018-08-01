Богдан Хмельницкий: кто за ним стоял

Богдан Хмельницкий многими воспринимается как ревностный сторонник русско-украинской унии. Однако факты нам показывают, что для гетмана было важнее не с кем дружить, а против кого.

Между поляком и евреем

Историкам очень немного известно о происхождении Богдана Хмельницкого. Относительно уверенно можно сказать лишь то, что предки будущего гетмана проживали в западной части границ современной Украины . Американо-канадский историк Роберт Магочий выдвинул предположение о белорусской родословной Богдана Хмельницкого, есть гипотеза, что его отец Михаил Хмельницкий происходил из древнего молдавского рода Любленского воеводства, но все же более популярна версия о польских корнях Хмельницких. Со слов писателя Андрея Дикого, с достоверностью можно сказать, что Хмельницкий происходит из мелкой украинской шляхты, и в доказательство свой теории автор обращает внимание на его фамильный герб Абданк, который могла иметь только шляхта. Однако такое предположение некоторыми историками считается неубедительным. Во-первых, фамилия Хмельницкий, по их мнению, никак не связана с благородным происхождением, во-вторых, она отсутствует среди списков шляхтичей. Исследователь Ефим Макаровский указывает на тяжбу Богдана Хмельницкого с его обидчиком подстаростой Чаплинским, которая закончилась для первого безрезультатно, а все потому, что он не имел каких-либо документов, подтверждавших его шляхетское происхождение. Более смелое предположение о корнях Хмельницкого выдвинул украинский писатель Фома Падурра, который утверждал, что Богдан был сыном еврея мясника из Хмельника, принявшего православие. Свое заключение Паддура делает якобы на основании одной заметки, сохранившейся в архивах Шереметевых. В пользу еврейского происхождения Богдана Хмельницкого может свидетельствовать его хорошее образование. Нет ничего удивительного в том, что сын богатого еврейского кабатчика-выкреста учился в иезуитском коллегиуме Львова . В последствие ведомые Хмельницким войска беспощадно преследовали иудеев. Однако, если поляков ждала неминуемая смерть, то евреям предлагался выбор — креститься или погибнут за веру. Более того, когда Хмельницкий узнал о резне евреев, он приказал запорожцам вернуться на место расправы, найти оставшихся в живых иудеев, перевязать им раны, накормить, одеть и проводить за пределы украинских земель.

На распутье

Когда в 1648 году Богдан Хмельницкий получил гетманскую булаву, к нему зачастили послы от крымского хана, молдавского господаря, семиградского князя и русского царя с предложениями о дружбе. Приехал к гетману и константинопольский патриарх Паисий, советовавший ему упразднить унию церкви и создать отдельное православное Русское княжество. Однако Хмельницкий не спешил. Несмотря на конфликт с Речью Посполитой, он все еще надеялся на поддержку польского короля Владислава IV, в войске которого еще в 1618 году принимал участие в походе Москву . Историк Ярослав Федорук писал, что сверхзадачей для Хмельницкого было объединение всех земель этнографического расселения украинцев — казацкую Украину с Галицией, Волынью и Подольем. А для этого нужны были надежные союзники. Первым шагом на этом пути была попытка заручиться поддержкой крымского хана, но тот оказался ненадежным союзником. Когда Ислам III Гирей осенью 1654 года заключил союз с Польшей Хмельницкий сменил приоритеты. Историки заявляют о намечавшемся союзе Хмельницкого со Швецией , однако в конечном итоге было решено отправить два посольства — к турецкому султану и русскому царю. Историк Тарас Чухлиб отмечает, что в этом случае речь шла о так называемой политике поливассалитета, целью которой была победа над Речью Посполитой и дальнейшее распространение казачества на этнографические украинские земли.

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