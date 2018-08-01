В Екатериновке депутата-коммуниста сократили после организации митинга против пенсионной реформы

В МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа управления образования администрации Екатериновского муниципального района» Саратовской области по распоряжению главы района Сергея Зязина решили сократить должность завхоза, которую занимал активист КПРФ Жафир Коньков, ставший одним из организаторов прошедших в Екатериновке акций протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом сегодня, 1 августа, на своей странице в Facebook написал сын мужчины Тимур Коньков.

Автор публикации считает, что увольнение его отца, который является первым секретарем райкома КПРФ и депутатом Совета депутатов Екатериновского муниципального образования, последовало в связи с его общественно-политической деятельностью. Распоряжение о сокращении штатной численности муниципального учреждения на одного человека глава района подписал 30 июня, когда еще «трех дней не прошло после второго крупного митинга» в райцентре. В тот же день руководитель МКУ уведомил Жафира Конькова о сокращении занимаемой им должности завхоза со 2 октября, а также об отсутствии свободных вакансий, которые ему могли бы предложить.

Как рассказал Коньков-младший, участники митингов, в организации которых принимал участие его отец, в числе прочего, требовали ухода в отставку Зязина, губернатора Валерия Радаева , а также сдачи мандатов от депутатов областной и Госдумы , поддержавших пенсионную реформу. Протестующие также требовали от президента РФ Владимира Путина не подписывать законы о повышении НДС и пенсионного возраста.

Отметим, что Жафир Коньков в настоящее время является зарегистрированным кандидатом на выборах в Совет депутатов Екатериновского муниципального образования Екатериновского района четвертого созыва, которые пройдут 9 сентября. Согласно статье 41 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», зарегистрированный кандидат не может быть уволен во время проведения выборов по инициативе работодателя. По официальной версии, сокращение занимаемой Коньковым должности произошло в целях оптимизации расходов.