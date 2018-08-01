Ещё
В Екатериновке депутата-коммуниста сократили после организации митинга против пенсионной реформы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

В Екатериновке депутата-коммуниста сократили после организации митинга против пенсионной реформы 

Свободные новости 50 минут назад
Фото: Свободные новости
В МКУ «Хозяйственно-эксплуатационная группа управления образования администрации Екатериновского муниципального района» Саратовской области по распоряжению главы района Сергея Зязина решили сократить должность завхоза, которую занимал активист КПРФ Жафир Коньков, ставший одним из организаторов прошедших в Екатериновке акций протеста против повышения пенсионного возраста. Об этом сегодня, 1 августа, на своей странице в Facebook написал сын мужчины Тимур Коньков.
Автор публикации считает, что увольнение его отца, который является первым секретарем райкома КПРФ и депутатом Совета депутатов Екатериновского муниципального образования, последовало в связи с его общественно-политической деятельностью. Распоряжение о сокращении штатной численности муниципального учреждения на одного человека глава района подписал 30 июня, когда еще «трех дней не прошло после второго крупного митинга» в райцентре. В тот же день руководитель МКУ уведомил Жафира Конькова о сокращении занимаемой им должности завхоза со 2 октября, а также об отсутствии свободных вакансий, которые ему могли бы предложить.
Как рассказал Коньков-младший, участники митингов, в организации которых принимал участие его отец, в числе прочего, требовали ухода в отставку Зязина, губернатора Валерия Радаева, а также сдачи мандатов от депутатов областной и Госдумы, поддержавших пенсионную реформу. Протестующие также требовали от президента РФ Владимира Путина не подписывать законы о повышении НДС и пенсионного возраста.
Отметим, что Жафир Коньков в настоящее время является зарегистрированным кандидатом на выборах в Совет депутатов Екатериновского муниципального образования Екатериновского района четвертого созыва, которые пройдут 9 сентября. Согласно статье 41 федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав граждан Российской Федерации», зарегистрированный кандидат не может быть уволен во время проведения выборов по инициативе работодателя. По официальной версии, сокращение занимаемой Коньковым должности произошло в целях оптимизации расходов.
Свободные новости: последние новости
Алексашенко: ФСИН изменится только с разрушением полицейского государства в России Кто выиграет от пенсионной реформы? Только государство, обычные граждане проиграют На мосту «Саратов-Энгельс» появилось предупреждение об аварийном участке
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России173
Новая страна признала Крым российским98
В застенках ДНР нашлись сотни россиян247
Российских журналистов в Африке убила экономия46
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение