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В Пушкине завершаются работы по благоустройству родника у храма
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В Пушкине завершаются работы по благоустройству родника у храма 

РИАМО 50 минут назад
Фото: РИАМО
Благоустроенный родник у храма Гребневской иконы Божией Матери в подмосковном Пушкине откроют в ближайшее время, в настоящее время там завершаются работы по благоустройству, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.
«В рамках проекта Минэкологии «Родники Подмосковья» проходит последний этап работ по благоустройству родника вблизи храма Гребневской иконы Божией Матери в городском округе Пушкино. Деятельное участие в проекте приняли прихожане Спасо-Гребневского храма, которые собрали средства на приобретение купола над купелью источника. Существенную помощь оказали также депутаты Московской областной думы и, в первую очередь, Ирина Слуцкая. На сегодняшний день завершаются работы по обустройству удобного подхода к источнику», — отмечается в сообщении.
В ближайшее время пройдет церемония открытия благоустроенного родника, у которого появилась новая купель, беседка, раздевалки.
«Проект «Родники Подмосковья» реализуется третий год, он получил широкую поддержку населения и благотворителей. Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам благоустраивать подмосковные источники. Общими усилиями в прошлом году нам удалось провести работы на 15 родниках, до конца этого года планируем благоустроить еще 20», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган.
Он отметил, что в ходе работ подрядчику пришлось столкнуться с неожиданными проблемами. В частности, при обустройстве новой купели в водоносном слое образовался так называемый плывун, и вода стала уходить. Строителям пришлось устраивать глиняную перемычку-замок, чтобы сохранить воду в купели.
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