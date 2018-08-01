Юг Италии за последние 16 лет покинули более 1,8 млн жителей

Южные районы Италии за последние 16 лет покинули более 1,8 миллиона человек. Половину их них составляет молодёжь в возрасте о 15 до 34 лет, а пятую часть — люди с высшим образованием. Эти данные приводятся в «Докладе 2018», подготовленном ассоциацией Svimez.

В нём отмечается, что за период с 2010 по 2018 годы число семей, все члены которых являются безработными, в южных районах Италии увеличилось в два раза — до 600 тысяч. Одновременно с этим обеспокоенность вызывает феномен «работающих бедных», связанный со снижением уровня квалификации, а также с практикой навязываемого неполного трудового дня, следует из документа.

Следствием безработицы стало появление «очагов растущей маргинализации и социальной деградации», чему также способствует «слабость государственных услуг в периферийных районах».

По мнению Svimez, в 2019 году «существует опасность сильного замедления экономического роста южных областей» Италии, который не превысит 0,7%, в то время, как в центре и на севере страны он может достичь 1,2%. Связано это с тем, что наметившееся в 2017 году «медленное развитие» происходит в «обстановке большой неопределённости» и при «отсутствии адекватных политических мер».