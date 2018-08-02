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Режим ограничения пребывания в лесах продлили в Ростовской области
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Режим ограничения пребывания в лесах продлили в Ростовской области 

АиФ Ростов 1 час назад
Фото: АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, ограничение будет действовать до 20 августа.
Оно введено в связи с прогнозируемой на Дону высокой пожароопасностью.
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