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Режим ограничения пребывания в лесах продлили в Ростовской области
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Режим ограничения пребывания в лесах продлили в Ростовской области
АиФ Ростов
1 час назад
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Фото:
АиФ Ростов
Согласно информации из официальных источников, ограничение будет действовать до 20 августа.
Оно введено в связи с прогнозируемой на
Дону
высокой пожароопасностью.
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