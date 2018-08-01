Подземный переход под железной дорогой возле «Лианозово» обязательно будет — Собянин

Подземный переход под железнодорожными путями возле платформы «Лианозово» обязательно появится; работа весьма масштабная, требуется много согласований, но городские власти в любом случае построят объект. Об этом заявил мэр Сергей Собянин на встрече с жителями района Лианозово, которая прошла во вторник, 31 июля.

Вопрос поднял участник встречи Василий Попов . Он напомнил, что один переход, под автомобильной дорогой, уже строится, но никак не откроется.

— Работы по строительству ведутся много лет. Очень хочется знать, когда переход будет сдан, и планируется ли еще один переход — под железной дорогой? — спросил мужчина.

Сергей Собянин пояснил, что переход будет построен в рамках создания транспортно-пересадочного узла. Проект ТПУ уже готов и в настоящее время находится на правительственной экспертизе.

— Ждем заключения. Получим — разыграем конкурс, и года полтора потребуется на строительство, — отметил мэр.

Напомним, транспортно-пересадочные узлы призваны объединить все виды общественного транспорта в отдельно взятом месте в единую систему. Это делает пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной, позволяя пассажирам сократить время в пути.