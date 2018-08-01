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Подземный переход под железной дорогой возле «Лианозово» обязательно будет — Собянин
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Подземный переход под железной дорогой возле «Лианозово» обязательно будет — Собянин 

Управа района Лианозово 49 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
Подземный переход под железнодорожными путями возле платформы «Лианозово» обязательно появится; работа весьма масштабная, требуется много согласований, но городские власти в любом случае построят объект. Об этом заявил мэр Сергей Собянин на встрече с жителями района Лианозово, которая прошла во вторник, 31 июля.
Вопрос поднял участник встречи Василий Попов. Он напомнил, что один переход, под автомобильной дорогой, уже строится, но никак не откроется.
— Работы по строительству ведутся много лет. Очень хочется знать, когда переход будет сдан, и планируется ли еще один переход — под железной дорогой? — спросил мужчина.
Сергей Собянин пояснил, что переход будет построен в рамках создания транспортно-пересадочного узла. Проект ТПУ уже готов и в настоящее время находится на правительственной экспертизе.
— Ждем заключения. Получим — разыграем конкурс, и года полтора потребуется на строительство, — отметил мэр.
Напомним, транспортно-пересадочные узлы призваны объединить все виды общественного транспорта в отдельно взятом месте в единую систему. Это делает пересадку с одного вида транспорта на другой более комфортной, позволяя пассажирам сократить время в пути.
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