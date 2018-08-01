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Главу Удмуртии Александра Бречалова включили в президентский резерв управленцев
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Главу Удмуртии Александра Бречалова включили в президентский резерв управленцев 

ИА «Сусанин» 55 минут назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. Главу Удмуртской Республики Александра Бречалова включили в президентский резерв управленческих кадров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на сайт Кремля.
В новый состав вошли 138 человек, имеющих достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества.
Кроме главы Удмуртии Александра Бречалова в список вошли глава Бурятии Алексей Цыденов, губернаторы Александр Козлов, Андрей Бочаров, Николай Любимов, руководители некоторых других регионов, городов, депутаты Государственной Думы Росси, члены Совета Федерации ФС России и предприниматели. В их числе и коммерческий директор ОАО «Ижевский механический завод» Олег Сапожников.
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