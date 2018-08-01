Главу Удмуртии Александра Бречалова включили в президентский резерв управленцев

Ижевск. Удмуртия . Главу Удмуртской Республики Александра Бречалова включили в президентский резерв управленческих кадров. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства региона со ссылкой на сайт Кремля.

В новый состав вошли 138 человек, имеющих достаточный управленческий опыт и необходимые профессиональные и личностные качества.