Тудовляне из Тверской области просят признать себя частью польского народа

Переселенцы из Польши осели на тверской земле в 18-19 веках. Проживают они на территории нынешнего Оленинского района и частично Зубцовского. Добиваясь для себя статуса национального меньшинства, группа активистов разместила петицию на портале Change.org.

По мнению авторов, при решении вопроса в их пользу они получат: возможность изучать родной язык, историю, создавать культурные автономии в рамках закона «О национально-культурной автономии» от 17 июня 1996 года N 74-ФЗ, рассчитывать на поддержку власти Российской Федарации и Республики Польша, права и гарантии национальных меньшинств.

— Также за нами может быть закреплён статус коренного малочисленного народа, учитывая, что мы представляем субэтническую группу польского народа, компактно проживающую на одной территории.

Как коренной малочисленный народ тудовляне смогут получить исключительные права на пользование недрами, а в частности лесным фондом, особо охраняемыми территориями, животным миром. Кроме того, они рассчитывают получить право на территориальное общественное самоуправление.

На момент написания статьи под петицией подписались 12 человек.