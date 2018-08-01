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Посольство в Таджикистане призвало россиян соблюдать осторожность
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Посольство в Таджикистане призвало россиян соблюдать осторожность 

РИА Новости 3 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
ДУШАНБЕ, 1 авг — РИА Новости, Лидия Исамова. Посольство России в Таджикистане призвало российских граждан, планирующих посетить страну, соблюдать осторожность и избегать посещения малонаселенных и труднодоступных мест, говорится в опубликованном в среду заявлении дипмиссии.
В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. Пятеро подозреваемых к причастности к инциденту оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы, задержаны еще несколько человек.
"Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан обращается с просьбой к российским гражданам, планирующим посетить Таджикистан, соблюдать возможные меры предосторожности, избегать малонаселенных и труднодоступных мест этой страны", — говорится в сообщении.
Ранее советник-посланник посольства Шамиль Шамсутдинов сообщил РИА Новости, что в диппредставительстве усилены меры безопасности. По его словам, для дипломатов также введены ограничения на поездки по стране.
В случае необходимости, дипведомство рекомендует обращаться в консульский отдел посольства РФ в Душанбе и в генеральное консульство РФ в Худжанде.
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