Посольство в Таджикистане призвало россиян соблюдать осторожность

В результате наезда автомобиля в Дангаринском районе 29 июля погибли четыре иностранных велотуриста (два американца, швейцарец и гражданин Нидерландов ), путешествовавших по стране, трое получили ранения. Нападавшие добивали туристов ножами. Пятеро подозреваемых к причастности к инциденту оказали вооруженное сопротивление при задержании и были ликвидированы, задержаны еще несколько человек.

"Посольство Российской Федерации в Республике Таджикистан обращается с просьбой к российским гражданам, планирующим посетить Таджикистан, соблюдать возможные меры предосторожности, избегать малонаселенных и труднодоступных мест этой страны", — говорится в сообщении.

Ранее советник-посланник посольства Шамиль Шамсутдинов сообщил РИА Новости, что в диппредставительстве усилены меры безопасности. По его словам, для дипломатов также введены ограничения на поездки по стране.

В случае необходимости, дипведомство рекомендует обращаться в консульский отдел посольства РФ в Душанбе и в генеральное консульство РФ в Худжанде.