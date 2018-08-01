«Дублеру нет!» Москвичи митинговали против «варварского строительства»

Ольга Фролова , депутат Фили-Давыдково, считает, что проект Северного дублера может нанести большой урон природной территории района: «Собираются вырубать нашу рощу. Вместо нее будут делать платный пункт проезда на Северный дублер в 24 полосы. Вместо „легких“ нашего района останется каменный мешок и асфальт. Это мероприятие противоречит и Градостроительному кодексу Москвы , и Красной книге. Здесь есть реликтовые растения, животные и птицы. Роща находится в центре района и поглощает все шумы от Кутузовского проспекта».

Депутат Фили-Давыдково Андрей Ларичев сомневается в экономической целесообразности данного проекта: «Это будет платная дорога. Она соединит платный объезд Одинцово и пойдет в Кунцево вдоль по железной дороге. Окупаемость проекта отсутствует: большого потока машин в Одинцово не наблюдается. Люди, которые оттуда ездят на работу, не будут тратить 12 тысяч рублей в месяц, чтобы ездить по дублеру. Коммерческая суть проекта непонятна».

Жительница района Марина не считает проект рациональным: «Это большая проблема. Яблоневый сад, который тоже хотят вырубить, очень ценен не только как природный комплекс, но и как историческое место. Эти деревья высаживали в 50-х годах прошлого века пионеры. Это было послевоенное движение „Украсим наши города“. А сейчас сад собираются вырубить ради непонятной цели. Что за платные дороги в городской черте? Мне непонятно. В Москве не так много таких чудесных мест. Если только на Поклонной горе. И вырубать яблоневый сад ради пунктов оплаты — просто чудовищно».

Комментарий Марины подхватила пожилая активистка с плакатом: «Я 47 лет живу в этом районе! Я ребенком в этой роще гуляла, сейчас вожу туда внуков, а раньше — двоих детей. Когда встал вопрос о вырубке рощи, у меня появились большие вопросы к нашим городским властям».

Активистка Мария Бойнова уверена, что проект Северного дублера можно назвать деструктивным не только для экологии района, но и для всей его инфраструктуры: «Это транзитная трасса, на которой не будет ездить общественный транспорт. Съезды будут только в районе ТТК и улицы Барклая. В районе съездов не будет. Кому нужен этот дублер? Машинам маятниковой эмиграции. Жителям же будет сложнее проезжать, потому что Севереный дублер просто перегородит район, и нужно будет выбирать пути объезда. Дублер не будет бороться с пробками, а только их усугубит. Компенсация вырубленных зеленых территорий будет предоставлена только в районе Внуково . Не предусмотрено нового озеленения. Видимо, слишком затратно».

Местные жители и муниципальные депутаты выступают против строительства, полагая, что реализация данного проекта приведет к неоправданному уничтожению 7 га лесного массива в Фили-Давыдково, а также к снижению цен на квартиры в районе Северного дублера.

Московские власти планируют реализовать дорогостоящий проект, несмотря на то что обязательства по переселению жителей из пятиэтажек ими еще не выполнены в полном объеме и по всем правилам. Большинство жителей Фили-Давыдково заставляют согласиться на ухудшение условий жилья и переезд в другие районы столицы. Активист Андрей Гераскин в своем выступлении перед участниками митинга поднял вопрос о переселении и призвал москвичей «не верить голословным убеждениям властей» о строительстве нового комфортного жилья для них: «Требуйте письменных подтверждений, а не только рассказов о том, как все хорошо. Я тоже переселенец. Меня хотя и рядом в районе поселили, но новая жилая площадь оказалась меньше прежней, которая была у меня в пятиэтажке. Нам нужно сплотиться и активнее следить за строительством!»

Иван Рожков, который проживает в районе Кунцево, был настроен еще более решительно: «Дублер Кутузовского проспекта пройдет прямо по моему кварталу. Чтобы его построить, чиновники собираются уничтожить почти весь парк возле метро „Кунцевская“. Мой квартал и дом тоже собираются снести, чтобы группа компаний ПИК построила там жилой комплекс из 25 новостроек».

Однако вскоре митинг превратился в предвыборную агитационную встречу штаба Вадима Кумина , кандидата в мэры Москвы от КПРФ . Его доверенные лица во главе с Сергеем Удальцовым устроили целый концерт с выступлением певцов и призывами со сцены голосовать против Сергея Собянина . Параллельно люди Кумина собирали подписи против пенсионной реформы. Когда захотела высказаться неизвестная бабушка, которая представилась обычным жителем района, Удальцов попросил ее покинуть сцену и не мешать.

Практические требования митингующих — добиться для рощи статуса особо охраняемой территории, а также отмены или перепланировки проекта Северного дублера. Инициативная группа хочет внести предложение сделать трассу подземной, а не открытой эстакадой. Кроме того, организаторы митинга выступили за отмену переселения граждан в многоквартирные дома без их полного согласия.

Однако участники митинга настроены пессимистично — они не верят, что рощу и яблоневый сад удастся отстоять. «Ничего не ожидаем от этой встречи. Пессимизм накрыл нас медной крышкой последние два года, — поделился Михаил Станицкий. — Гражданские инициативы у нас не имеют массовой поддержки. Гражданское общество у нас не сформировано. И митинг никак не повлияет на власть имущих».