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На Ямале пройдет международная конференция «Арктика-2019»
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На Ямале пройдет международная конференция «Арктика-2019» 

РИА «ФедералПресс» 56 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
20-21 февраля Международная конференция «Арктика-2019» традиционно объединяет на своей площадке представителей органов законодательной и исполнительной власти, межведомственных координационных объединений, комиссий, ведущих компаний нефтегазодобывающей отрасли, научно-исследовательских институтов и других членов экспертного сообщества.
Мероприятия конференции нацелены на наиболее эффективное экономическое и социальное развитие арктических регионов России. Они будут посвящены наиболее актуальным вопросам освоения Арктики и шельфовых проектов, роли Арктики в удовлетворении глобального спроса на энергоресурсы, законодательного обеспечения освоения шельфовых проектов, мирового опыта геологоразведочных и буровых работ в сложных условиях Арктики с применением современных инновационных технологий, СПГ, транспортной и сервисной инфраструктуры, промышленной и экологической безопасности, международного сотрудничества. Гости и участники конференции поделятся экспертным мнением по актуальным вопросам развития региона.
Предложения участников и гостей конференции будут сформированы в резолюцию и представлены вниманию законодательных органов Российской Федерации.
Фото: pixabay.com
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