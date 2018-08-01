На Ямале пройдет международная конференция «Арктика-2019»

20-21 февраля Международная конференция «Арктика-2019» традиционно объединяет на своей площадке представителей органов законодательной и исполнительной власти, межведомственных координационных объединений, комиссий, ведущих компаний нефтегазодобывающей отрасли, научно-исследовательских институтов и других членов экспертного сообщества.

Мероприятия конференции нацелены на наиболее эффективное экономическое и социальное развитие арктических регионов России . Они будут посвящены наиболее актуальным вопросам освоения Арктики и шельфовых проектов, роли Арктики в удовлетворении глобального спроса на энергоресурсы, законодательного обеспечения освоения шельфовых проектов, мирового опыта геологоразведочных и буровых работ в сложных условиях Арктики с применением современных инновационных технологий, СПГ, транспортной и сервисной инфраструктуры, промышленной и экологической безопасности, международного сотрудничества. Гости и участники конференции поделятся экспертным мнением по актуальным вопросам развития региона.

Предложения участников и гостей конференции будут сформированы в резолюцию и представлены вниманию законодательных органов Российской Федерации.

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