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В Тюмени построят три новых надземных пешеходных перехода
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В Тюмени построят три новых надземных пешеходных перехода 

Уральский меридиан 57 минут назад
Фото: Уральский меридиан
На улицах Жигулевской, Котовского и Таймырской в скором появятся новые надземные переходы. На сегодняшний день идут аукционы, итоги по которым будут подведены 23 августа. Общая сумма контракта по возведению составляет порядка 18,8 млн рублей.
Все проекты должны быть представлены к 1 апреля 2019 года. Улица Мельникайте должна стать в будущем скоростной магистралью, на протяжении её и уберут светофоры и привычные пешеходные переходы. Для удобства тюменцев построят несколько надземных переходов. Надземные переходы станут единственной возможностью попасть на другую сторону.
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