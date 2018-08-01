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Во Владимирской области пенсионер умер после отказа «скорой» ехать на вызов
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Во Владимирской области пенсионер умер после отказа «скорой» ехать на вызов 

АиФ Владимир 39 минут назад
Фото: АиФ Владимир
Завершено расследование уголовного дела против фельдшера «скорой» Кольчугинской больницы, которая не приняла вызов от пожилого мужчины, ранившего себя ножом. Пенсионер, которому отказали в медпомощи, через несколько часов умер, сообщает региональное управление следственного комитета.
Умерший мужчина долго жил один (родственников у него не было) и поэтому периодически переживал психологические стрессы. В тот день он сам порезал себе грудь, а затем позвонил в «скорую» и пожаловался на плохое самочувствие, невозможность передвигаться. Установлено, что когда фельдшер на другом конце провода отказалась выслать бригаду и посоветовала обратиться к участковому терапевту на следующий день, он произнес фразу «не доживу до завтра».
«Фельдшер была обязана зарегистрировать вызов и передать его выездной бригаде. Она не имела права самостоятельно принимать решение об отказе человеку, нуждающемуся в помощи. Но медицинский работник не зарегистрировала сообщение пенсионера, не направила к нему медиков, хотя имела реальную возможность в 18 часов 18 минут передать вызов свободной бригаде», — рассказали в следственном комитете.
Врачи все же приехали, но вызвали их уже соседи после того, как пенсионер смог выбраться на лестничную клетку и постучать в двери. Мужчину госпитализировали, но около 10 часов вечера он умер от острой кровопотери. Как позже установят эксперты, при своевременном оказании медицинской помощи у пенсионера был шанс остаться в живых.
К слову, фельдшер признала свою вину. Однако, как говорят в СК, это не первый подобный случай в данной больнице, необходима проверка.
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