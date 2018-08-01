Во Владимирской области пенсионер умер после отказа «скорой» ехать на вызов

Завершено расследование уголовного дела против фельдшера «скорой» Кольчугинской больницы, которая не приняла вызов от пожилого мужчины, ранившего себя ножом. Пенсионер, которому отказали в медпомощи, через несколько часов умер, сообщает региональное управление следственного комитета

Умерший мужчина долго жил один (родственников у него не было) и поэтому периодически переживал психологические стрессы. В тот день он сам порезал себе грудь, а затем позвонил в «скорую» и пожаловался на плохое самочувствие, невозможность передвигаться. Установлено, что когда фельдшер на другом конце провода отказалась выслать бригаду и посоветовала обратиться к участковому терапевту на следующий день, он произнес фразу «не доживу до завтра».

«Фельдшер была обязана зарегистрировать вызов и передать его выездной бригаде. Она не имела права самостоятельно принимать решение об отказе человеку, нуждающемуся в помощи. Но медицинский работник не зарегистрировала сообщение пенсионера, не направила к нему медиков, хотя имела реальную возможность в 18 часов 18 минут передать вызов свободной бригаде», — рассказали в следственном комитете.

Врачи все же приехали, но вызвали их уже соседи после того, как пенсионер смог выбраться на лестничную клетку и постучать в двери. Мужчину госпитализировали, но около 10 часов вечера он умер от острой кровопотери. Как позже установят эксперты, при своевременном оказании медицинской помощи у пенсионера был шанс остаться в живых.

К слову, фельдшер признала свою вину. Однако, как говорят в СК, это не первый подобный случай в данной больнице, необходима проверка.