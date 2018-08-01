Старые пассажирские вагоны станут новым бюджетным продуктом

По планам «дочки» РЖД , занимающейся дальними пассажирским перевозкам, в обозримом будущем все поезда будут делиться на три типа. Это дневной экспресс (поездки до шести часов на расстояния до 600 километров), ночной поезд (время в пути до 12 часов, целевые расстояния до 1,2—1,5 тысячи километров) и традиционный поезд (поездки более 12 часов на дальние расстояния).

В каждом из них планируется наличие традиционных классов обслуживания — эконом, комфорт и бизнес. Но это не все. Особое место в проекте отведено старым вагонам без кондиционеров и биотуалетов. До их полного списания они будут числиться под брендом «эконом-бюджет».

«Речь идет о новом бюджетном продукте с уникальным ценовым предложением», — рассказал представитель ФПК.

Предложением смогут воспользоваться многие: как сообщается, год назад у ФПК было более 19 тысяч пассажирских вагонов, при этом более 10 тысяч из них старше 20 лет.

«За период с 2018 по 2025 год планируется обновить почти семь тысяч вагонов — более трети существующего парка», — говорится в отчете ФПК.

Ранее сообщалось, что на железнодорожной части Крымского моста строители уложили первые рельсы бесстыкового пути. Всего требуется уложить 38 километров железной дороги.

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