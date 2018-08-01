«Классное было время»: сменивший имя в честь эсэсовца убийца из 90-х дал интервью

Валерий Зильберварг в 1999 году был приговорен к 15 годам колонии строгого режима по обвинению в убийстве 12 человек в Новосибирской области . Все преступления его банда совершила в 1996-м. В 2009-м он бежал, был задержан, а освободившись из мест заключения, через четыре года сменил имя и отчество. Теперь его зовут Отто Генрихович — в честь знаменитого офицера СС Отто Скорцени, который в 1943 году освободил из британского плена Бенито Муссолини

Интервью с Зильберваргом опубликовано на сайте российского СМИ «Проект», которое недавно запустил бывший главный редактор телеканала «Дождь» Роман Баданин . Это первый материал нового СМИ. Его создатели, по их словам, намерены заниматься журналистскими расследованиями.

Убийца, которого журналисты в конце девяностых окрестили зверем и называли одним из самых опасных преступников, не раскаялся, хотя к некоторым из своих жертв спустя много лет изменил отношение. В интервью он рассказал, что все, кого он убивал, сами были преступниками: киллерами или вымогателями.

«Среди моих погибших нет ни одного простого человека. Хотя их сейчас в чем-то жаль, — заявил Зильберварг. — 90-е классное время было, и по-другому было нельзя. Потому что каждый должен был отвечать за свои слова, действия. И отвечали жизнью».

Сравнивая нынешние нравы с тем, что происходило в России в конце XX века, Зильберварг отмечает, что в настоящее время «основная масса бизнесменов в Москве » постоянно обманывает своих клиентов: «А раньше, если бизнесмен украл или обманул, он отвечал либо жизнью, либо имуществом. Жила вся страна так. И по-другому никак».

Решение взять имя нацистского преступника Зильберварг в интервью «Проекту» объяснил тем, что в Скорцени он видит самое важное качество мужчины — смелость. Кроме того, новое имя помогает быстрее забыть старую жизнь. Сейчас Зильберварг, по его утверждению, занимается предпринимательской деятельностью, однако какой именно, он не уточнил.

«Сейчас не надо заниматься криминалом. На кусок хлеба с маслом и всем остальным можно заработать, были бы руки и голова. Не надо никого грабить, рэкетировать и все остальное» — такими словами Зильберварг объяснил суть своего бизнеса.

Зильберварг с несколькими подельниками был пойман в конце 1996 года. Он избежал расстрела, поскольку к моменту оглашения приговора на высшую меру наказания в России был введен мораторий. По действовавшим на 1999 год нормам УК максимальный срок, который он мог получить за свои преступления (убийства и грабежи), составлял только пятнадцать лет строгого режима, которые ему и дали. Однако к 2009 году Зильберварг отбывал срок уже в колонии-поселении, откуда бежал. Его быстро задержали, но, какое наказание за побег он получил, СМИ не сообщали. По некоторым данным, Зильберварг скрылся из колонии, чтобы присутствовать на похоронах криминального авторитета Вячеслава Иванькова по прозвищу Япончик.