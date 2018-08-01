Ещё
Встреча интернет-сообщества «Многогранник» пройдет в центре «Северное Чертаново»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

Встреча интернет-сообщества «Многогранник» пройдет в центре «Северное Чертаново» 

Управа района Чертаново Северное города Москвы 42 минуты назад
Фото: На Варшавке. Чертаново Северное
Встреча интернет-сообщества «Многогранник» состоится в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в среду, 8 августа.
В этот день в столичных учреждениях, подведомственных Департаменту культуры, снова наступит «Оффлайн-среда». 80 встреч пройдут по всей Москве. Одной из площадок акции стал МКЦ «Северное Чертаново». В этот раз перед аудиторией выступят лидеры молодежного объединения «Многогранник».
— «Многогранник» сейчас развивается именно в том направлении, которое интересно и актуально для молодежи. Деятельность объединения отвечает тематике акции, поэтому мы решили пригласить его представителей, — рассказала редакции газеты района Чертаново Северное PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова.
На встрече лидер «Многогранника» Татьяна Колотилова расскажет о том, как выстраивать коммуникации с интернет-аудиторией: это и контент, и позиционирование личного бренда, и проработка медиаплана. Помимо этого, Татьяна Колотилова поделится парой лайфхаков по обработке фотографий.
Начало лекции в 17:00. Регистрация доступна по ссылке.
Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»
Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/08/01/43306/
Управа района Чертаново Северное города Москвы: последние новости
Владимир Ресин оценил ход строительных работ в храме Державной иконы Божией Матери Познакомиться с экспонатами вашингтонских музеев и галерей можно будет на лекции проекта «Лувр на диване» Об изменениях в избирательном кодексе расскажут сотрудники центров «Мои документы»
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России163
В застенках ДНР нашлись сотни россиян245
Новая страна признала Крым российским67
Российских журналистов в Африке убила экономия45
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение