Встреча интернет-сообщества «Многогранник» пройдет в центре «Северное Чертаново»

Встреча интернет-сообщества «Многогранник» состоится в Московском культурном центре «Северное Чертаново» в среду, 8 августа.

В этот день в столичных учреждениях, подведомственных Департаменту культуры, снова наступит «Оффлайн-среда». 80 встреч пройдут по всей Москве . Одной из площадок акции стал МКЦ «Северное Чертаново». В этот раз перед аудиторией выступят лидеры молодежного объединения «Многогранник».

— «Многогранник» сейчас развивается именно в том направлении, которое интересно и актуально для молодежи. Деятельность объединения отвечает тематике акции, поэтому мы решили пригласить его представителей, — рассказала редакции газеты района Чертаново Северное PR-менеджер МКЦ «Северное Чертаново» Юлия Филиппова.

На встрече лидер «Многогранника» Татьяна Колотилова расскажет о том, как выстраивать коммуникации с интернет-аудиторией: это и контент, и позиционирование личного бренда, и проработка медиаплана. Помимо этого, Татьяна Колотилова поделится парой лайфхаков по обработке фотографий.

Начало лекции в 17:00. Регистрация доступна по ссылке.

Фото: Московский Культурный центр «Северное Чертаново»

Источник: http://gazeta-na-varshavke-chertanovo-severnoe.ru/2018/08/01/43306/