Глава Минприроды РФ может посетить полигон «Ядрово» в Волоколамском районе

В среду на мусорном полигоне «Кучино» в Московской области состоялось выездное заседание межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами.

«Я, конечно, хотел бы это сделать и убежден, что активисты меня обязательно попросят съездить посмотреть (полигон «Ядрово» — ред.). Проблемы на разных свалках разные. Кое-что есть общее, но есть и своя специфика. Поэтому хочется, конечно, посмотреть больше всего того, что сделано, и поучаствовать в этих процессах», — сказал Кобылкин журналистам.

Ранее на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе запустили факельную установку для дегазации. После тестирования мощность установки увеличена, теперь она способна перерабатывать до 1,3 тысячи кубометров в час.

До этого на старой карте полигона «Ядрово» были проведены проколы, установлены гибкие вертикальные и горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, смонтирована система газосборных колодцев и газопроводов. Вся поверхность карты была закрыта изолирующим геосинтетческим материалом и песком.