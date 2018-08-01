Ещё
Глава Минприроды РФ может посетить полигон «Ядрово» в Волоколамском районе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

Глава Минприроды РФ может посетить полигон «Ядрово» в Волоколамском районе 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин не исключил возможности, что посетит мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе Подмосковья.
В среду на мусорном полигоне «Кучино» в Московской области состоялось выездное заседание межведомственного экспертного совета по общественному экологическому контролю в сфере обращения с отходами.
«Я, конечно, хотел бы это сделать и убежден, что активисты меня обязательно попросят съездить посмотреть (полигон «Ядрово» — ред.). Проблемы на разных свалках разные. Кое-что есть общее, но есть и своя специфика. Поэтому хочется, конечно, посмотреть больше всего того, что сделано, и поучаствовать в этих процессах», — сказал Кобылкин журналистам.
Ранее на полигоне «Ядрово» в Волоколамском районе запустили факельную установку для дегазации. После тестирования мощность установки увеличена, теперь она способна перерабатывать до 1,3 тысячи кубометров в час.
До этого на старой карте полигона «Ядрово» были проведены проколы, установлены гибкие вертикальные и горизонтальные скважины для сбора свалочного газа, смонтирована система газосборных колодцев и газопроводов. Вся поверхность карты была закрыта изолирующим геосинтетческим материалом и песком.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в регионе и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел.
РИАМО: последние новости
Егора Крида оштрафовали на 20 тыс руб за импровизированное шоу в центре Москвы Оплатить коммунальные услуги на «Почте России» в Московском регионе можно за 40 секунд УФАС Подмосковья не включило ООО «Инвест Гарант» в реестр недобросовестных поставщиков
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России173
Новая страна признала Крым российским98
В застенках ДНР нашлись сотни россиян247
Российских журналистов в Африке убила экономия46
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение