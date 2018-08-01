Рязанский: появление железнодорожного лоукостера снизит цены на билеты

По его словам, такие лоукост-вагоны заинтересуют тех, кто едет не на слишком дальние расстояния и хотел бы заплатить меньше. Сенатор добавил, что в конкурентной экономике должны быть предложения на каждую категорию спроса.

Согласно стратегическим задачам компании до 2025 и 2030 годов, все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд.

Каждый из них, в свою очередь, разделят на три класса обслуживания — эконом, комфорт, бизнес. Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «эконом-бюджет».

3 июля также стало известно, что РЖД перестанет закупать плацкартные вагоны с 2025 года. Им на смену придут одноэтажные вагоны нового типа. Первые из них появятся уже в середине 2019 года у «Федеральной пассажирской компании». В РЖД считают, что их ввод в эксплуатацию снизит себестоимость перевозки пассажиров приблизительно на 10 процентов.