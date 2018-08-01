Рязанский: появление железнодорожного лоукостера снизит цены на билеты 

Появление в России железнодорожного лоукостера выгодно россиянам, потому что это позволит снизить цены на билеты. Об этом заявил председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Рязанский, передаёт РИА «Новости».
По его словам, такие лоукост-вагоны заинтересуют тех, кто едет не на слишком дальние расстояния и хотел бы заплатить меньше. Сенатор добавил, что в конкурентной экономике должны быть предложения на каждую категорию спроса.
Ранее сообщалось, что «Дочка» РЖД «Федеральная пассажирская компания» планирует выделить старые вагоны в отдельный экономкласс.
Согласно стратегическим задачам компании до 2025 и 2030 годов, все поезда будут делиться на три типа: дневной экспресс, ночной поезд, традиционный поезд.
Каждый из них, в свою очередь, разделят на три класса обслуживания — эконом, комфорт, бизнес. Старые вагоны без кондиционеров и биотуалетов до их полного списания выделят в отдельный временный бренд «эконом-бюджет».
3 июля также стало известно, что РЖД перестанет закупать плацкартные вагоны с 2025 года. Им на смену придут одноэтажные вагоны нового типа. Первые из них появятся уже в середине 2019 года у «Федеральной пассажирской компании». В РЖД считают, что их ввод в эксплуатацию снизит себестоимость перевозки пассажиров приблизительно на 10 процентов.