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Во дворах Западного Дегунина уложат новый асфальт
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Во дворах Западного Дегунина уложат новый асфальт 

Управа района Западное Дегунино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Западное Дегунино города Москвы
В рамках программы летнего благоустройства на дворовых территориях САО заменят асфальт. Дополнительные средства на проведение работ выделили городские власти и в районе Западное Дегунино.
Об этом сообщили в префектуре севера столицы.
— Новый асфальт появится по следующим адресам: ул. Базовская, д. 10; ул. Бусиновская горка, д. 13; ул. Краснополянская, д. 8; ул. Маршала Федоренко, д. 14, корп. 1, 2, 3, 4, дом 16/2, корп. 1, 2; ул. Ангарская, д. 4, д. 26, корп. 1, 2, 4; ул. Дегунинская, д. 13 и ул. Маршала Федоренко, д. 2, корп. 1, 2, д. 8, корп. 1, 2, — уточнил представитель префектуры.
Работы проводятся в рамках программы летнего благоустройства дворовых территорий. На ряде объектов строители уже приступили к работам, часть дворов приведена в порядок. (ео)
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