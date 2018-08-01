Ещё
Сотрудник «Пятерочки» оскорбил и избил клиента в Москве
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

Сотрудник «Пятерочки» оскорбил и избил клиента в Москве 

360tv.ru 1 час назад
Работник столичного магазина «Пятерочка» обвинил 17‐летнего клиента в краже воды, после чего стал оскорблять его и применил физическую силу. Пострадавший считает, что поводом для агрессии послужил его нестандартный внешний вид, сообщила радиостанция «Говорит Москва».
«Вместе со своим другом (мы оба крашенные: у меня синие волосы, у него ярко-оранжевые) мы вышли из «Пятерочки». На выходе стоял не охранник, просто продавец или грузчик в фирменной форме. В весьма неприятном для нас тоне („эй, девочки“) он попросил посмотреть наши сумки. Я был с рюкзаком, несмотря ни на какие странности происходящего, откликнулся на просьбу юноши. Там он увидел почти выпитую бутылку воды и начал обвинять меня к краже и требовать, чтобы я вытряхнул весь рюкзак», — рассказал пострадавший.
Администратор магазина постаралась утихомирить буйного подчиненного, но он ударил одного из клиентов по лицу и продолжил оскорблять молодых людей, используя ненормативную лексику. Руководство «Пятерочки» пообещало разобраться в случившемся.
360tv.ru: последние новости
Коллега поделилась воспоминаниями об умершей актрисе из «Улицы разбитых фонарей» Егора Крида вслед за Тимати оштрафовали на 20 тысяч рублей 15‐летняя школьница утонула на озере Чебаркуль после знакомства с мужчиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России176
Новая страна признала Крым российским111
В застенках ДНР нашлись сотни россиян251
Российских журналистов в Африке убила экономия48
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение