Сотрудник «Пятерочки» оскорбил и избил клиента в Москве

Работник столичного магазина «Пятерочка» обвинил 17‐летнего клиента в краже воды, после чего стал оскорблять его и применил физическую силу. Пострадавший считает, что поводом для агрессии послужил его нестандартный внешний вид, сообщила радиостанция «Говорит Москва»

«Вместе со своим другом (мы оба крашенные: у меня синие волосы, у него ярко-оранжевые) мы вышли из «Пятерочки». На выходе стоял не охранник, просто продавец или грузчик в фирменной форме. В весьма неприятном для нас тоне („эй, девочки“) он попросил посмотреть наши сумки. Я был с рюкзаком, несмотря ни на какие странности происходящего, откликнулся на просьбу юноши. Там он увидел почти выпитую бутылку воды и начал обвинять меня к краже и требовать, чтобы я вытряхнул весь рюкзак», — рассказал пострадавший.

Администратор магазина постаралась утихомирить буйного подчиненного, но он ударил одного из клиентов по лицу и продолжил оскорблять молодых людей, используя ненормативную лексику. Руководство «Пятерочки» пообещало разобраться в случившемся.