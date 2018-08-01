«Хороша Маша!»: Захарова в дерзком мини устроила жаркие танцы

Мария Захарова показала, что чиновники могут быть яркими, умными, стильными, веселыми. Она много работает, но отдыхать умеет хорошо. Яркое тому подтверждение — танцы на вечеринке фестиваля «Жара» в Баку

Ведущий шоу «Мурзилки Live» на " Авторадио Михаил Брагин и не предполагал, что Мария Захарова такая веселая! Она так лихо отплясывала рок-н-ролл, что казалось, делает это всю жизнь. Брагин даже взял у Захаровой пару уроков и теперь чувствует себя королем танцпола!

Подписчики страница «Авторадио» в социальной сети Instagram в восторге от увиденного: «И поговорить может, и станцевать — огонь женщина!», «Смелая красивая женщина танцует», «Восхищаюсь Захаровой — умнейшая женщина, да еще тонкая, веселая, задорная».

"Когда я пришла в МИД , то захотела раздвинуть шторы, проветрить все, внести элемент живой жизни, народности. И рассказать людям, о чем вообще вся внешняя политика. Это не то, что мне написали бумажку, а я вышла и ее озвучила, нет! Людям нужно сочетание искренности и игры с ними", — объяснила дипломат в интервью Dni.Ru нетипичное для российского чиновника поведение.

Надо заметить, что Захарова пускается в пляс не впервые. Так два года назад во время брифинга для российских и иностранных журналистов Захарова, говоря о программе саммита Россия — АСЕАН в Сочи , сообщила, что на приеме в честь этого события будет русская народная музыка. «С „Калинка“, — пообещала Мария. И слово сдержала! Тогда видео и эффектные фото Захаровой, исполняющей „Калинку“, произвели настоящий фурор в соцсетях.

Помимо умения танцевать, директор Департамента информации и печати Министерства иностранных дел РФ, пишет стихи и песни. „Я поняла, что это переработанный негатив, с которым приходится в силу служебных обязанностей сталкиваться, таким образом находит свой выход“, — уверена Захарова.

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