В Твери полицейские рассказали о государственных услугах по линии миграции, ГИБДД и Информационного центра

В мероприятии принимали участие заместитель начальника УМВД России по Тверской области Пётр Пырх, заместитель директора по правовой, организационно-методической и кадровой работе ГАУ «МФЦ» Тверской области Дмитрий Иванов , а также руководители подразделений УМВД, предоставляющих гражданам государственные услуги по линии миграции, ГИБДД и Информационного центра.

Участники пресс-конференции рассказали журналистам о количестве и видах государственных услуг, оказанных гражданам в первом полугодии. Отмечено, что на уровне УМВД России по Тверской области оказывается 27 государственных услуг, и с каждым годом количество обращений от граждан растёт.

«В Информационный центр УМВД поступило 17835 заявлений о выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости. Это на 1,2% больше, чем в аналогичный период 2017 года. Кроме того, 2706 справок о том, является или не являетсялицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача — прирост на 48,3%, в том числе, через филиалы МФЦ поступила 1727 заявлений от граждан, через портал госуслуг — 979», — пояснил Пётр Пырх.

Как сообщил Дмитрий Иванов, через филиалы МФЦ оказывается 8 государственных услуг УМВД. Количество заявлений от граждан в МФЦ в первом полугодии 2018 года превысило 89 000.

Руководители Управления по вопросам миграции, ГИБДД и Информационного центра рассказали о наиболее популярных госуслугах, среди которых выдача архивных справок, проставление апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации, добровольная государственная дактилоскопическая регистрация, регистрация транспортных средств, приём квалификационных экзаменов на получение права на управление автомототранспортными средствами, выдача паспортов гражданина, регистрационный учёт граждан.

На мероприятии отмечено, что УМВД и МФЦ предпринимают меры к налаживанию системы межведомственного электронного взаимодействия. Это повысит качество и скорость предоставления гражданам государственных услуг.