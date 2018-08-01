Ещё
ВСМПО вложилось в ремонт научно-технического центра
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

ВСМПО вложилось в ремонт научно-технического центра 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Корпорация ВСМПО-АВИСМА начала замену старых окон в научно-техническом центре своего верхнесалдинского завода. Всего решено заменить 120 конструкций, простоявших более пятнадцати лет и пропускавших сквозняки. Кроме того, планируется установить утепленный фасад площадью 3,5 тысяч квадратных метров. Стоимость работ превысила 20 млн рублей, сообщает газета «Новатор».
Как отмечают в научно-техническом центре, необходимость замены окон была подтверждена тепловизором. Следующую зиму сотрудники НТЦ проведут уже в тепле: все работы должны быть закончены осенью.
Вдобавок в НТЦ реконструируется площадка для погрузки и разгрузки: деревянный пандус меняют на металлический, на котором грузы не будут скользить. Комфорт работников обеспечат новые перила и навес.
«ФедералПресс» напоминает, что ранее на ВСМПО обновили фасад заводоуправления. Обновление здания обошлось в 17 млн рублей.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
Егора Крида и Тимати оштрафовали за концерт на крыше машины Нижегородская прокуратура проконтролирует расследование убийства Дениса Суворова «Добились победы»: гости из Чехии восхитились развитием Крыма
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России176
Новая страна признала Крым российским111
В застенках ДНР нашлись сотни россиян251
Российских журналистов в Африке убила экономия48
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение