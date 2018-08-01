ВСМПО вложилось в ремонт научно-технического центра

Корпорация ВСМПО-АВИСМА начала замену старых окон в научно-техническом центре своего верхнесалдинского завода. Всего решено заменить 120 конструкций, простоявших более пятнадцати лет и пропускавших сквозняки. Кроме того, планируется установить утепленный фасад площадью 3,5 тысяч квадратных метров. Стоимость работ превысила 20 млн рублей, сообщает газета «Новатор».

Как отмечают в научно-техническом центре, необходимость замены окон была подтверждена тепловизором. Следующую зиму сотрудники НТЦ проведут уже в тепле: все работы должны быть закончены осенью.

Вдобавок в НТЦ реконструируется площадка для погрузки и разгрузки: деревянный пандус меняют на металлический, на котором грузы не будут скользить. Комфорт работников обеспечат новые перила и навес.