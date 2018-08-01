Замсекретаря СБ РФ проинспектировал возведение центра спортивной гимнастики в Карелии

"Я разговаривал непосредственно с тренерами сборной страны по спортивной гимнастике, им нужно 20 дней для того, чтобы смонтировать оборудование. Они говорят, что если стройка не будет к этому времени готова, то предлагается открывать [центр спортивной гимнастики] 30 сентября", — сказал Нургалиев во время посещения объекта.

Как сказал гендиректор компании-генподрядчика ООО «Еврогруп» Бекир Девлетов, все строительные работы вспортивном зале планируется завершить к 20 августа, после чего специалисты смогут начать устанавливать гимнастические снаряды. Кроме этого, основной объем работ по благоустройству строители намерены завершить до 1 сентября.

"Мы нашли возможности отремонтировать дорогу к центру спортивной гимнастики. Единственное, что нас сейчас беспокоит это ограждение. Оно по требованиям должно быть, но средств у нас нет. А без ограждения мы не сможем пройти лицензирование", — сказал мэр города Ирина Мирошник

Нургалиев отметил, что поможет решить этот вопрос. «С забором согласовали все, что нужно. 475 тыс. рублей найдем и сделаем. Самое главное нам, чтобы объект по всем техническим нормам был обеспечен с точки зрения безопасности», — сказал он.