Замсекретаря СБ РФ проинспектировал возведение центра спортивной гимнастики в Карелии 

ПЕТРОЗАВОДСК, 1 августа. /ТАСС/. Заместитель секретаря Совета безопасности РФ, член Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии Рашид Нургалиев проинспектировал в среду строительство в Петрозаводске центра спортивной гимнастики, который возводится к празднованию юбилея со дня образования региона, и пообещал оказать поддержку в решении вопроса с ограждением центра, передает корреспондент ТАСС.
"Я разговаривал непосредственно с тренерами сборной страны по спортивной гимнастике, им нужно 20 дней для того, чтобы смонтировать оборудование. Они говорят, что если стройка не будет к этому времени готова, то предлагается открывать [центр спортивной гимнастики] 30 сентября", — сказал Нургалиев во время посещения объекта.
Как сказал гендиректор компании-генподрядчика ООО «Еврогруп» Бекир Девлетов, все строительные работы вспортивном зале планируется завершить к 20 августа, после чего специалисты смогут начать устанавливать гимнастические снаряды. Кроме этого, основной объем работ по благоустройству строители намерены завершить до 1 сентября.
"Мы нашли возможности отремонтировать дорогу к центру спортивной гимнастики. Единственное, что нас сейчас беспокоит это ограждение. Оно по требованиям должно быть, но средств у нас нет. А без ограждения мы не сможем пройти лицензирование", — сказал мэр города Ирина Мирошник.
Нургалиев отметил, что поможет решить этот вопрос. «С забором согласовали все, что нужно. 475 тыс. рублей найдем и сделаем. Самое главное нам, чтобы объект по всем техническим нормам был обеспечен с точки зрения безопасности», — сказал он.
Ранее сообщалось, что по инициативе Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия Карелии на строительство в Петрозаводске центра спортивной гимнастики Федерация спортивной гимнастики России выделила 130 млн рублей. Совместно с федерацией подрядчик разработал проектную документацию, предусматривающую создание помещений, необходимых для тренировок и показательных выступлений. В центре разместится также гимнастический зал с трибунами, зал хореографии и тренажерный зал, а также акробатическая и прыжковая дорожки, батуты, хореографические станки. Планируется, что центр начнет работу в сентябре 2018 года.