За зданием бывшего коммерческого клуба будут круглосуточно наблюдать с помощью камер

Совсем недавно здание отреставрировали

Самаре ищут подрядчика, который установит целую систему наблюдения внутри и снаружи здания бывшего коммерческого клуба. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.

В частности, самарский институт культуры закупит одну уличную камеру видеонаблюдения на кронштейне, тепловизионные камеры, устройства цифровой и ультразвуковой регистрации для отреставрированных помещений.

— Новая система видеонаблюдения сможет распознавать лица и в случае тревоги автоматически сохранять файлы на флеш-карту microSD. Установить камеры необходимо в течение 15 рабочих дней с даты подписания контракта, — сообщают в документах.

На эти цели институт культуры готов выделить 1 200 000 рублей.

Здание на Куйбышева, 104 начали приводить в порядок еще в 2013 году. Но работы пришлось прекратить из-за проблем с подрядчиком. Ремонт возобновили только в 2017 году. Восстановлением памятника архитектуры занимались представители компании «Архитектподряд», реставрировавшей самарский костел. Работы завершили в мае. Их стоимость оценили в 130 миллионов рублей.

Отреставрированный коммерческий клуб передали Самарскому государственному институту культуры. Здесь расположился межвузовский молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль».

На первом этаже здания планируют разместить кафе, на втором и выше — помещения для репетиций и занятий, на третьем и четвертом — залы-трансформеры. В комплексе будут проходить спектакли и концерты, вернисажи, перформансы и модные показы.