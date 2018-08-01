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За зданием бывшего коммерческого клуба будут круглосуточно наблюдать с помощью камер
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За зданием бывшего коммерческого клуба будут круглосуточно наблюдать с помощью камер 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Совсем недавно здание отреставрировали
В Самаре ищут подрядчика, который установит целую систему наблюдения внутри и снаружи здания бывшего коммерческого клуба. Информация об этом появилась на сайте госзакупок.
В частности, самарский институт культуры закупит одну уличную камеру видеонаблюдения на кронштейне, тепловизионные камеры, устройства цифровой и ультразвуковой регистрации для отреставрированных помещений.
— Новая система видеонаблюдения сможет распознавать лица и в случае тревоги автоматически сохранять файлы на флеш-карту microSD. Установить камеры необходимо в течение 15 рабочих дней с даты подписания контракта, — сообщают в документах.
На эти цели институт культуры готов выделить 1 200 000 рублей.
Здание на Куйбышева, 104 начали приводить в порядок еще в 2013 году. Но работы пришлось прекратить из-за проблем с подрядчиком. Ремонт возобновили только в 2017 году. Восстановлением памятника архитектуры занимались представители компании «Архитектподряд», реставрировавшей самарский костел. Работы завершили в мае. Их стоимость оценили в 130 миллионов рублей.
Отреставрированный коммерческий клуб передали Самарскому государственному институту культуры. Здесь расположился межвузовский молодежный концертно-театральный комплекс «Дирижабль».
На первом этаже здания планируют разместить кафе, на втором и выше — помещения для репетиций и занятий, на третьем и четвертом — залы-трансформеры. В комплексе будут проходить спектакли и концерты, вернисажи, перформансы и модные показы.
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