Российские ученые очистили речную воду бурым углем

Исследователи из Института химии твердого тела и механохимии (ИХТТМ) СО РАН предложили новую технологию механохимической обработки бурого угля. В результате получается сорбент, способный эффективно улавливать из воды загрязнения и не вызывать «цветение» водоемов. О своей работе ученые пишут в статье, опубликованной журналом Environmental Technology & Innovation.

Бурый уголь является одним из самых распространенных источников гуминовых веществ — разнообразных по строению и составу высокомолекулярных органических соединений, образующихся в ходе распада и минерализации остатков животных и растений. Гуминовые вещества способны эффективно связывать загрязнители различной природы, и чтобы использовать их потенциал, ученые ИХТТМ и их коллеги из других вузов Новосибирска разработали технологию «активации» бурого угля.

Для этого Олег Ломовский и его соавторы измельчали бурый уголь в присутствии окисляющего агента — перкарбоната натрия. Лабораторные эксперименты позволили подобрать оптимальную влажность исходного субстрата и режим механохимической обработки, в том числе количество окислителя. Это позволило довести экстракцию гуминовых веществ до 70 процентов.

Получившийся материал затем был изучен и испытан на пробах воды, забранных в Новосибирском водохранилище на Оби и дополнительно насыщенных ионами цинка, меди и кадмия. Эксперименты показали, что большие количества этих тяжелых металлов подавляли естественный рост фитопланктона. Однако спустя несколько дней после добавления нового сорбента рост вновь успешно восстанавливался, а концентрация металлов падала.

Авторы отмечают, что материал, полученный механохимической обработкой бурого угля, сам по себе не создает соединений, который могут служить основой для питания планктона, а значит, — не вызывает «цветения» воды. Это делает его особенно перспективным сорбентом для восстановления загрязненных экосистем.