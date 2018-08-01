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На стоянку на улице Юности укладывают газон
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На стоянку на улице Юности укладывают газон 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Стоянка на улице Юности, вл.9 постепенно благоустраивается. Недавно вдоль основного заезда на её территорию был сделан тротуар.
Сама территория приобретает ухоженный вид, а все ремонтные работы близятся к завершению.
Первоначально вопрос о реконструкции плоскостной стоянки на улице Юности подняли сами вешняковцы в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным. По итогам этой встречи в мае на территории начались работы, которые глава города взял под личный контроль.
Сергей Собянин на встрече в Вешняках подчеркнул, что с транспортной ситуацией в нашем городе надо работать и дальше.
К мерам улучшения транспортной ситуации относится, в том числе, создание нового парковочного пространства. Для Вешняков этот вопрос весьма актуален, поэтому реконструкция плоскостной стоянки значительно облегчит проблему с парковкой в районе.
Заместитель главы управы района Вешняки по вопросам строительства, имущественно-земельных отношений и транспорта Александр Котаев сообщил, что территорию стоянки будут освещать 24 опоры. К настоящему времени уже были установлены пункты охраны, которые нужно будет еще дооборудовать. А сейчас рабочие начали укладывать рулонный газон.
Таким образом, уже в этом месяце, как и обещал мэр, стоянка будет готова принять автомобили вешняковцев.
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