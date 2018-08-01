Ещё
Детская поликлиника на Новгородской обретет новый облик
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

Детская поликлиника на Новгородской обретет новый облик 

Управа района Лианозово 48 минут назад
Фото: Управа района Лианозово
В ближайшие годы филиал № 2 детской поликлиники № 125 обретет новый облик, а в кабинетах появится новое оборудование. Сама поликлиника, построенная еще в 1980-х, находится по адресу Новгородская улица, 23а. С предложением об обновлении внешнего вида здания к мэру Москвы Сергею Собянину обратилась заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ДГП № 125 Елена Рыжова; накануне градоначальник побывал в Лианозове и обсудил насущные проблемы с местными жителями.
— В 2006 году наша поликлиника на Новгородской заняла второе место в городе по благоустройству территорий учреждений здравоохранения. Прошло время, и уже было бы неплохо обновить фасады, отмостки, — рассказала Елена Рыжова.
Сергей Собянин поддержал участницу встречи в том, что вопрос действительно важен. По словам мэра, в ближайшие годы будет не только обновлен внешний вид здания упомянутого филиала; планируется еще и оснастить его новым оборудованием.
— Многое уже морально устарело. В ближайшие пять лет мы закупим необходимое оборудование — и на замену старому, и доукомплектовать там, где необходимо. Все наши районные поликлиники должны выглядеть современно как снаружи, так и внутри, — подчеркнул Собянин.
Напомним, ДГП № 125 объединяет шесть филиалов и обслуживает детей в нескольких районах. В Лианозове находятся два филиала — помимо учреждения на Новгородской, это открытая в 2010 году современная поликлиника на Псковской улице.
Управа района Лианозово: последние новости
Мэр Москвы поговорил о проблемах и перспективах развития Лианозова с жителями района Пенсионеров Лианозова научат рисовать в парке на Угличской К ответственности привлекли управляющую компанию и один из «Жилищников» СВАО
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России173
Новая страна признала Крым российским98
В застенках ДНР нашлись сотни россиян247
Российских журналистов в Африке убила экономия46
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение