Детская поликлиника на Новгородской обретет новый облик

В ближайшие годы филиал № 2 детской поликлиники № 125 обретет новый облик, а в кабинетах появится новое оборудование. Сама поликлиника, построенная еще в 1980-х, находится по адресу Новгородская улица, 23а. С предложением об обновлении внешнего вида здания к мэру Москвы Сергею Собянину обратилась заместитель главного врача по клинико-экспертной работе ДГП № 125 Елена Рыжова; накануне градоначальник побывал в Лианозове и обсудил насущные проблемы с местными жителями.

— В 2006 году наша поликлиника на Новгородской заняла второе место в городе по благоустройству территорий учреждений здравоохранения. Прошло время, и уже было бы неплохо обновить фасады, отмостки, — рассказала Елена Рыжова.

Сергей Собянин поддержал участницу встречи в том, что вопрос действительно важен. По словам мэра, в ближайшие годы будет не только обновлен внешний вид здания упомянутого филиала; планируется еще и оснастить его новым оборудованием.

— Многое уже морально устарело. В ближайшие пять лет мы закупим необходимое оборудование — и на замену старому, и доукомплектовать там, где необходимо. Все наши районные поликлиники должны выглядеть современно как снаружи, так и внутри, — подчеркнул Собянин.

Напомним, ДГП № 125 объединяет шесть филиалов и обслуживает детей в нескольких районах. В Лианозове находятся два филиала — помимо учреждения на Новгородской, это открытая в 2010 году современная поликлиника на Псковской улице.