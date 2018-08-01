В Пензе подрядчиков заставили ночью ремонтировать покрытие Сурского моста

Пензе представители подрядных компаний, заключивших договоры с мэрией по реализации проекта «Безопасные и качественные дороги», 1 августа отчитались перед директором городского департамента ЖКХ Максимом Иванкиным.

Так, на очередном заседании штаба подрядчики доложили о сдаче некоторых объектов улично-дорожной сети. В частности, по состоянию на сегодняшний день сданы для эксплуатации улицы Советская, Карпинского, Минская, Бородина, Гоголя, Кривозерье, Клары Цеткин, Металлистов, проезд Металлистов, 1-й Онежский проезд, Березовский переулок, дороги на «Пензарыбу», село Камыши-Хвощи и Восточное кладбище.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в ночь на 2 августа дорожники планируют закончить асфальтировку заездов, съездов и парковочного пространства на проспекте Победы. К концу рабочей недели ООО «Автодорога» пообещала закончить благоустройство на основной транспортной артерии областного центра. На финишной стадии находятся еще два крупных объекта — улицы Маршала Крылова и Дзержинского, где подрядчики начали укладывать верхний слой дорожного покрытия проезжей части.

В ходе обсуждения динамики реализации проекта, директор департамента ЖКХ Пензы призвал подрядную компанию ООО «ДСУ-1» после сдачи улицы Дзержинского в срочном порядке приступить к ремонту асфальтового покрытия Сурского моста.

«Учтите, что работы нужно проводить только в ночное время, чтобы не создавать помех и заторов на улично-дорожной сети», — дал поручение Максим Иванкин.

Также во время совещания ответственные лица обсудили возможность временного изменения схемы дорожного движения на период проведения ремонта участка, находящегося в районе улиц Совхозной и Тиражной. Максим Иванкин поручил специалистам выехать на место и разработать схему. О том, как изменится движение транспорта, горожанам сообщат дополнительно.