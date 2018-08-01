На перекрестке Менжинского и Коминтерна дорожные знаки очистили от незаконных объявлений

Соответствующая просьба поступила на портал «Наш город».

«Все дорожные знаки 6.16 «Стоп-линия» повреждены незаконными объявлениями», — написал 29 июля пользователь портала Алексей Н. и приложил подтверждающее фото.

Через два дня заявитель получил официальный ответ за подписью префекта СВАО Валерия Виноградова

«Нарушения устранены, выполнены работы по очистке дорожных знаков от незаконных объявлений», — говорится в ответе.

Напомним, портал «Наш город» был запущен в 2011 году для оперативного взаимодействия москвичей с органами исполнительной власти. Любой интернет-пользователь может сообщилть о проблемах и неполадках в системе городского хозяйства. Для этого требуется лишь пройти несложную регистрацию. (ак)