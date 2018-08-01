Ещё
В Санкт-Петербурге завершается строительство Лахта Центра, самого высокого здания Европы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Новая страна признала Крым российским
Новая страна признала Крым российским

В Санкт-Петербурге завершается строительство Лахта Центра, самого высокого здания Европы 

TechCult 1 час назад
Фото: TechCult
87-этажный Лахта Центр, чем-то напоминающий элегантную остекленную пулю, устремился ввысь на 462 метра на фоне исторической части Санкт-Петербурга. Столь впечатляющие характеристики делают его самым высоким зданием в Европе и 13-м в мире. Это бизнес-центр, куда входят сам небоскреб и находящиеся здесь же места общественного пользования, включая амфитеатр на 2000 мест, объекты водной инфраструктуры и благоустроенную пешеходную набережную. Строительство башни завершено. В настоящее время ведется обустройство внутреннего интерьера.
Возведение небоскреба — вне всякого сомнения один из самых масштабных международных проектов, в строительстве которого приняли участие более 20000 человек из 18 стран мира. Здесь были использованы самые передовые строительные технологии и современные материалы. Так, заливка фундамента осуществлялась непрерывным способом в течение 49 часов. Общая площадь стеклянных конструкций составила 72,5 тыс. кв. метров, состоящих из 16505 фрагментов.
Лахта Центр имеет форму шпиля с пятью крыльями. На высоте 357 метров расположится смотровая площадка и ресторан с панорамным обзором. Большую часть помещений займут работники «Газпрома».
Лахта Центр уже получил сертификат LEED Gold (добровольная система сертификации зданий «зеленого стандарта»). Здание обладает энергосберегающими функциями. Его остекление располагает интегрированными системами механической вентиляции, что значительно снижает потребности в использовании кондиционеров, а дождевая вода найдет свое применение в орошении.
В здании 34 лифта, которые при движении вниз будут генерировать энергию. Светодиодное освещение в свою очередь будет регулироваться автоматически в зависимости от естественного уровня освещенности.
TechCult: последние новости
Создан гибкий мультикоптер, не разбивающийся при ударе Органическая батарея из Гарварда работает по библейским принципам Аэрозоли с наноботами спасут наш мир?
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России176
Новая страна признала Крым российским111
В застенках ДНР нашлись сотни россиян251
Российских журналистов в Африке убила экономия48
Лепс ударил Аллу Михееву397
Видео
01:21
Люди в тюрбанах. Кто убил россиян в ЦАР
Происшествия Другое
04:49
На похоронах убитого москвича разгорелся скандал
Происшествия Криминал
00:21
«Вас ждут адские санкции»: США отомстят России
США В мире
00:08
В Москве с башни «Око» упал человек
Происшествия
01:40
В застенках ДНР нашлись сотни россиян
В мире Конфликты
01:16
Нечужая война: как россияне гибнут в горячих точках
Происшествия Африка
03:46
Гречка «отомстила» Земфире
Шоу-бизнес
01:16
Названы имена убитых россиян в Африке
Происшествия
00:10
Жена публично «утопила» Малахова
Шоу-бизнес
00:10
Мышь без морды и лап попала на видео
Общество Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение