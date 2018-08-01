В Санкт-Петербурге завершается строительство Лахта Центра, самого высокого здания Европы

87-этажный Лахта Центр, чем-то напоминающий элегантную остекленную пулю, устремился ввысь на 462 метра на фоне исторической части Санкт-Петербурга . Столь впечатляющие характеристики делают его самым высоким зданием в Европе и 13-м в мире. Это бизнес-центр, куда входят сам небоскреб и находящиеся здесь же места общественного пользования, включая амфитеатр на 2000 мест, объекты водной инфраструктуры и благоустроенную пешеходную набережную. Строительство башни завершено. В настоящее время ведется обустройство внутреннего интерьера.

Возведение небоскреба — вне всякого сомнения один из самых масштабных международных проектов, в строительстве которого приняли участие более 20000 человек из 18 стран мира. Здесь были использованы самые передовые строительные технологии и современные материалы. Так, заливка фундамента осуществлялась непрерывным способом в течение 49 часов. Общая площадь стеклянных конструкций составила 72,5 тыс. кв. метров, состоящих из 16505 фрагментов.

Лахта Центр имеет форму шпиля с пятью крыльями. На высоте 357 метров расположится смотровая площадка и ресторан с панорамным обзором. Большую часть помещений займут работники «Газпрома»

Лахта Центр уже получил сертификат LEED Gold (добровольная система сертификации зданий «зеленого стандарта»). Здание обладает энергосберегающими функциями. Его остекление располагает интегрированными системами механической вентиляции, что значительно снижает потребности в использовании кондиционеров, а дождевая вода найдет свое применение в орошении.

В здании 34 лифта, которые при движении вниз будут генерировать энергию. Светодиодное освещение в свою очередь будет регулироваться автоматически в зависимости от естественного уровня освещенности.