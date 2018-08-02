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Сорные травы щекочут нос и вызывают слезы
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Сорные травы щекочут нос и вызывают слезы 

Вечерняя Москва 21 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Жителей столицы, страдающих поллинозом, ожидает волна аллергии в августе.
— В Московском регионе есть пыльца сорных трав, и ее концентрация в воздухе будет нарастать в ближайший месяц, — рассказал главный внештатный специалист, аллергологиммунолог Департамента здравоохранения столицы Александр Пампура.
По его словам, грозы и повышенная влажность могут вызвать у аллергиков обострение вплоть до приступов астмы.
— Страдающим гиперчувствительностью к пыльце нужно быть внимательными во время грозы, когда в условиях высокой влажности образуется биоаэрозоль, в котором есть опасные пыльцевые аллергены.
Поллиноз — это заболевание, которое проявляется у аллергиков из-за цветения деревьев и других растений. Основной причиной аллергических реакций становится цветение дуба, ясеня, березы, тополя, клена и некоторых других растений.
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