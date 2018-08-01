Захарова опровергла связь гибели журналистов в ЦАР с деятельностью инструкторов

Захарова также подчеркнула, что никакой сенсации в присутствии инструкторов из России в ЦАР нет, этого никто не пытался скрыть. В марте 2018 года на сайте МИД РФ был обнародован официальный комментарий заместителя официального представителя министерства на эту тему.

Мария Захарова также обратила внимание на то, что убитые российские журналисты, исходя из места обнаружения тел, направлялись совсем не туда, где работают инструкторы. Причём погибшие, не вняли предупреждению о том, что покидают район, контролируемый властями. Об этом Захарова написала в соцсетях.