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В костромской «Берендеевке» завтра начнут монтировать скейт-парк
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В костромской «Берендеевке» завтра начнут монтировать скейт-парк 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Город получил положительное заключение экологической экспертизы, и теперь благоустройство парка «Берендеевка» будет продолжено, сообщает городская администрация. Благодаря полученным документам подрядчик смог приступить к заключительному этапу работ.
Началась укладка верхнего слоя асфальта на дорожках, обустройство освещения. Завтра начнется монтаж скейт-парка.
Напомним, что по проекту в «Берендеевке» должно появиться множество объектов для населения. Здесь планировали заасфальтировать прогулочные и велосипедные дорожки, провести освещение, построить детский городок, скейт-парк, спортивную площадку, установить антивандальное спортивное оборудование, аттракционы, скамейки, урны, малые архитектурные формы. Появится также детская площадка с полосой препятствий, спортивными городками, площадка с уличными тренажерами. Будет здесь и теннисный стол.
На многофункциональной площадке будет раздевалка на 5 кабин, баскетбольно-воллейбольная площдка, площадка для тенниса и минифутбола.
На детской площадке вырастет целый городок с крепостями, домиками, качелями и каруселями «Малыш». Кроме того, в парке появится скульптура «Шишка» и танцплощадка с сосной.
Из интересного и необычного — появится сцена, да не где-нибудь, а прямо на глади одного из прудов.
За два года в парк должны вложить 109 миллионов рублей.
На подробном плане благоустройства, который можно найти на сайте администрации, реально разглядеть все от урны до каждой скамейки и клумбы.
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